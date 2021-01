Ibrahimovic trône sur la Serie A

Auteur d’un doublé ce lundi sur la pelouse de Cagliari, Zlatan Ibrahimovic a ainsi permis à l’AC Milan de conforter sa place de leader en Serie A.



Il n’avait plus été titulaire en Serie A depuis le 22 novembre, date d’une blessure à la cuisse qui l’aura tenu éloigné des terrains un mois et demi durant. Ce lundi dans le cadre de la 18e levée de championnat, Zlatan Ibrahimovic a renoué avec bonheur avec l’élite transalpine. Se fendant d’un doublé – ni plus ni moins – aux dépens de Cagliari pour une victoire 0-2 des Rossoneri.





Il n’a pas fallu plus de sept minutes à l’imposant Suédois pour faire trembler les filets sur penalty (0-1, 7e). Et tout autant au retour des vestiaires pour corser l’addition et ainsi sceller la victoire de son équipe (0-2, 52e), d’un tir croisé en pleine course consécutif à un appel bien senti dans la profondeur. Un récital de soliste qui permet à l’AC Milan de reprendre trois longueurs d’avance sur l’Inter en tête du classement.





12 buts en 7 titularisations





Au-delà de cette belle opération pour le collectif lombard, c’est bien la performance du buteur de 39 ans qui interpelle. Titulaire sept fois seulement depuis le début de la saison, le colosse scandinave a marqué à chaque fois, inscrivant ce soir ses 11e et 12e réalisations en Serie A. Un rendement similaire à ceux des redoutables Romelu Lukaku (Inter) et Ciro Immobile (Lazio). Seul Cristiano Ronaldo fait mieux avec 15 buts au compteur mais l’attaquant de la Juve, lui, a disputé 14 matches.