Imbroglio autour de la participation du Maroc au CHAN en Algérie

Participation du Maroc au Chan d'Algerie

La sélection marocaine censée prendre part au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football se trouvait vendredi matin à l'aéroport de Rabat-Salé pour se rendre en Algérie mais attendait toujours le feu vert d'Alger pour décoller, a constaté un photographe de l'AFP.





Alger a en effet fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat.





"Nous sommes à l’aéroport et nous attendons toujours l’autorisation officielle pour se rendre en Algérie afin de prendre part au CHAN", a indiqué l’entraîneur de l'équipe marocaine U23, Issam Charaï, dans une déclaration à la presse.





Les joueurs et l'encadrement se trouvaient dans le salon d'honneur de l'aéroport de Rabat-Salé depuis le début de la matinée, selon un photographe de l'AFP. Un avion de la compagnie Royal Air Maroc (RAM) attendait sur le tarmac.





Jeudi soir, le ministère marocain des Affaires étrangères avait fait savoir que la sélection marocaine prendrait part au CHAN en Algérie après que la fédération de football (FRMF) eut annoncé plus tôt l'annulation de sa participation en raison de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains.





La FRMF a saisi la Confédération africaine de football (CAF) pour obtenir une autorisation de voyager auprès des autorités algériennes.





La CAF avait fait savoir le 22 décembre à la FRMF qu'"une autorisation de principe avait été obtenue", selon le communiqué.





Il n'a pas été possible d'obtenir confirmation auprès des autorités algériennes.





Tandis que l'équipe marocaine patientait à l'aéroport et sans lien apparent, le patron de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe, sont arrivés au même moment d'Alger, où ils ont assisté jeudi à l'inauguration d'un nouveau stade à l'occasion du CHAN, pour assister plus tard dans la journée au tirage au sort du Mondial des clubs qui doit se dérouler au Maroc du 1er au 11 février.





Le CHAN, réservé aux joueurs disputant les championnats nationaux, se tient du 13 janvier au 4 février en Algérie.