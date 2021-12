Incidents au Stade Ngalandou Diouf: L’ODCAV siffle l’arrêt définitif des Navétanes à Rufisque

«Vu la gravité des incidents avec le stade saccagé et vingt-six (26) blessés dénombrés l'ODCAV décide l'arrêt immédiat et définitif des Navétanes à Rufisque pour le compte de la présente saison». Telle est la décision prise, ce lundi 6 décembre par les autorités compétentes. Ce, suite aux incidents survenus aujourd'hui au stade Ngalandou Diouf de Rufisque lors de la rencontre entre l'ASC Thiawlene et l'ASC Guiff comptant pour les ½ finales de la ZONE 3 B de l'ODCAV de Rufisque occasionnant une perte en vie humaine. «Nous nous inclinons devant la mémoire du disparu et présentons nos condoléances à sa famille. Nous regrettons et condamnons ces actes de vandalisme», a déclaré l’ODCAV dans un communiqué parcouru.



En effet, dit-il, la zone et la police avaient pris toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation de la rencontre. «Malheureusement, des supporters sur excités ont passé outre des engagements qu'ils avaient pris la veille du match lors de la réunion technique et sécuritaire dans le bureau du commandant du corps urbain du commissariat central de Rufisque», fait-il souligner.



Par ailleurs, l’ODCAV indique qu’àcôté de la procédure judiciaire qui sera menée par les autorités compétentes, «la Zone prendra toutes les sanctions qui s'imposent en direction des auteurs de ces actes de sabotage et de vandalisme».