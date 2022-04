Inter Milan : les révélations de Wanda Nara sur le départ forcé de Mauro Icardi

En 2019, Mauro Icardi a été contraint de quitter l'Inter. Aujourd'hui, son épouse affirme que ce départ forcé est la faute d'un paparazzi.



Avant qu’il ne devienne un véritable flop, Mauro Icardi (29 ans) avait signé de très bons débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain lors de la saison 2019/2020. C’est tout simple : de septembre 2019 au 8 janvier 2020, l’Argentin avait marqué 14 buts en 19 matches, toutes compétitions confondues.





La suite, on la connaît. Devenu un boulet dans la gestion parisienne, Icardi aurait toutefois pu ne jamais débarquer en France. Ce n’est un secret pour personne : la famille Icardi se plait en Italie. Régulièrement, Wanda Nara poste d’ailleurs sur les réseaux sociaux des photos de sa petite famille à Milan ou dans leur résidence située sur les bords du lac de Côme.