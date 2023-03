Irlande-France : Dunne critique "la mise en scène" d’Henry après sa main en 2009

Thierry Henry n’a toujours pas la cote en Irlande, près de 14 ans après sa main ayant propulsé les Bleus à la Coupe du monde au détriment des Irlandais. S’il comprend le geste de l’ancien attaquant français, l’ancien défenseur Richard Dunne critique en revanche son comportement à la fin du match.



L’équipe de France retrouvera l’Irlande pour la troisième fois, ce lundi soir à Dublin (20h45, qualifications de l’Euro 2024), depuis ce traumatisant 18 novembre 2009 pour tout le peuple irlandais. Depuis ce soir de barrage retour pour la Coupe du monde 2010, un homme cristallise toujours autant les critiques: Thierry Henry, coupable d’une double main sur l’action de l’égalisation de William Gallas qui avait validé le billet des Bleus pour le Mondial sud-africain (1-1, a.p. ; victoire 0-1 des Bleus à l’aller en Irlande).





Dans une interview à L’Equipe, Richard Dunne, titulaire ce soir-là dans la défense irlandaise, indique comprendre le geste de Thierry Henry mais fustige l’attaquant pour être venu le consoler à l’issue de la rencontre en s’asseyant à côté de lui sur le terrain.