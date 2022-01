Ismaïla Sarr attendu dans la Tanière ce lundi

Malgré que Watford ait refusé de le libérer, Ismaïla Sarr, l’ailier des Lions, est attendu, ce lundi, dans la Tanière.



Ce, informe Record, avant de retourner à Barcelone, le 10 janvier prochain, pour rencontrer son médecin traitant.



Blessé aux ligaments d’un genou, le 20 novembre dernier, son club refuse de le libérer, annonçant qu'il reprendra les entraînements avant la fin du mois de janvier.



Selon les informations du quotidien sportif, journal, Ismaïla Sarr ne ressent plus de douleurs aiguës, mais physiquement il n’est pas encore au top.



Mais, il ne pourrait être utilisé par Aliou Cissé qu’en cas de qualification des Lions au second tour.



Sa blessure ne nécessite pas une opération, car il est victime d’une lésion au genou et non d’une rupture de ligament.