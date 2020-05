Italie : l'AC Milan et l'Inter Milan présentent un projet de rénovation de San Siro à un milliard d'euros

L'AC Milan et l'Inter Milan ont présenté ce jeudi un projet monumental de rénovation du stade Giuseppe-Meazza et du quartier autour de San Siro, pour un montant d'un milliard d'euros.







L'AC Milan et l'Inter Milan, qui partagent le stade Giuseppe-Meazza, également appelé San Siro, du nom du quartier où il est situé, ont annoncé ce jeudi un nouveau projet de rénovation pharaonique d'un montant supérieur au milliard d'euros. Après avoir envisagé l'an dernier de démolir l'enceinte actuelle, pour en construire une nouvelle ultra-moderne, s'exposant à de vives critiques, les deux rivaux lombards ont changé leur plan. Ils souhaitent désormais rénover le vieux stade et l'inclure dans un projet plus global, au coeur de sites de divertissements.





« Lancer un projet qui générera des milliers d'emplois »





L'AC Milan et l'Inter Milan, dans un communiqué





Une piste cyclable, une salle de sport, un skatepark, un musée figurent par exemple dans le projet. « L'AC Milan et l'Inter Milan estiment qu'il est essentiel, en particulier à la lumière du moment actuel, de lancer un projet qui générera des milliers d'emplois et servira de pierre angulaire pour le développement futur de la ville de Milan et le football italien », ont déclaré les deux clubs dans un communiqué. Inaugurée en 1926, l'enceinte d'une capacité avoisinant les 80 000 spectateurs a déjà été rénovée à quatre reprises.