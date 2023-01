Jérôme Rothen explique pourquoi Didier Deschamps ne nommera pas Kylian Mbappé capitaine des Bleus

L'ancien international français et consultant pour RMC Sport a donné la raison pour laquelle l'attaquant parisien ne prendra pas le brassard selon lui.



Hugo Lloris ayant annoncé récemment sa retraite internationale à 36 ans et après 145 sélections sous le maillot de l'équipe de France, la question se pose désormais de savoir qui récupérera le brassard de capitaine chez les Bleus.









Parmi les grands favoris et malgré son âge (24 ans), Kylian Mbappé est un cadre de l'EDF et a montré son caractère en portant la France jusqu'en finale du Mondial 2022 où il a inscrit un triplé. Un choix logique confirmé par Rothen.

"Avec l'importance qu'il a, sur le terrain et en dehors, c'est l'image du football français dans les prochaines années. La logique c'est qu'il nous représente. C'est le meilleur joueur et c'est l'image la plus forte"





"Il fait trop de bruit"





Pourtant, le consultant pour RMC Sport ne voit pas Didier Deschamps refiler le brassard à Mbappé en raison de son poids médiatique et du fait qu'il "fasse trop de bruit".

"Je pense qu'il ne mettra pas Kylian Mbappé capitaine. Pourquoi? Parce qu'il fait trop de bruit, qu'il réagit trop et que Didier Deschamps est totalement à l'opposé de ça. Il va refuser que son capitaine s'exprime de la sorte, qu'il mette un peu le feu en conférence de presse. Quand il y a le feu, c'est souvent le capitaine qui est mis en lumière et qui doit essayer d'éteindre l'incendie. Kylian, avec toute la franchise qu'il a, mettrait le feu. À l'instar, différemment, de Patrice Évra"