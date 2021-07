JO de Tokyo 2020 : Revivez la cérémonie d'ouverture

JO DE TOKYO - Retardés depuis un an et sans spectateurs pour cause de pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques de Tokyo s’ouvraient enfin officiellement ce vendredi 23 juillet avec la traditionnelle cérémonie d’ouverture.

Le spectacle a démarré à 13 heures, heure française, depuis le stade national de Tokyo, achevé en novembre 2019. Seulement quelques centaines de personnalités pouvaient assister depuis le stade à la cérémonie, avec parmi eux Naruhito, l’empereur du Japon, dont le rôle est essentiellement symbolique, le président français Emmanuel Macron ou encore la Première dame américaine Jill Biden.

Les détails de la cérémonie avaient été tenus secrets, mais cette dernière promettait d’être “plus simple et plus sobre”, afin de rester “en phase avec la situation” sanitaire et réduire les risques de contamination, avaient prévenu les organisateurs. Elle aura duré plusieurs heures et était retransmise en direct.

>>> Revivez la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo:

16h45: Le relai de la flamme olympique s’achève avec Naomi Osaka

Après avoir transité par les mains de milliers de personnes à travers le monde et tout le Japon depuis des mois, la flamme olympique a terminé son relai près de quatre heures après le début de la cérémonie d’ouverture des JO.

Sur fond de “Boléro” de Maurice Ravel, plusieurs personnalités japonaises du monde du sport et de la communauté médicale ont effectué les derniers passages de torche dans l’enceinte du stade national.