[Vidéo] JO de Tokyo : Les musiques de la cérémonie d'ouverture ont ravi les fans de jeux vidéo

Des musiques de jeux japonais cultes, comme "Dragon Quest" ou "Final Fantasy", ont résonné dans le stade olympique de Tokyo lors du défilé des athlètes.

JO-2020 - La culture japonaise à l'honneur. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, ce vendredi 23 juillet, le Japon a choisi les musiques de plusieurs de ses jeux vidéo mythiques pour rythmer le défilé des 206 délégations d'athlètes.





Dans le stade olympique de la capitale japonaise, on a ainsi pu entendre les thèmes musicaux de "Sonic", "Final Fantasy", "Dragon Quest", "Kingdom Hearts", "Monster Hunter", "Chrono Trigger", "Tales Of" ou encore "Soul Calibur", pour le plus grand bonheur des téléspectateurs amateurs de jeux vidéo.





Voici un exemple de musiques que l'on pouvait entendre :







"Cette cérémonie est juste parfaite"





Les fans, devant leurs écrans, ont été nombreux à exprimer leur joie de découvrir les thèmes musicaux de leurs jeux vidéo préférés. De quoi apporter un peu d'enthousiasme à cette cérémonie d'ouverture particulière, organisée dans un stade clairsemé et dans un Tokyo sous état d'urgence où les Jeux se tiennent quasi à huis clos, coronavirus oblige.





"Après #FinalFantasy, #KingdomsHearts et #DragonQuest, des musiques de #ChronoTrigger et #Sonic. Cette cérémonie est juste parfaite", écrit un utilisateur de Twitter. "Jamais je n'aurais cru entendre du Final Fantasy et encore moins du Soul Calibur ou du Tales Of dans une cérémonie vue dans le monde entier, c'est trop beau", commente aussi Kayane, célèbre streameuse et gameuse professionnelle.

Cet hommage à la culture des jeux vidéo au pays du Soleil levant n'est pas anodin. Même si l'industrie est née aux États-Unis, le Japon fait figure de poids lourd mondial avec des grands noms comme Nintendo, Sony et Sega, et des jeux connus dans le monde entier.