Joj Dakar 2022 : Le Cnoss rassure malgré la Covid-19

Malgré les mesures de restriction liées à la pandémie de la Covid-19, qui a mis en arrêt beaucoup d’activités, les travaux de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOj) de 2022 maintiennent leur dynamique.







Le bureau exécutif du Comité national olympique et sportif sénégalais qui s’est réuni le 20 mai passé, a apporté des assurances sur les préparatifs en vue de cet événement que la capitale sénégalaise aura le privilège d’accueillir.





‘’La dynamique a été maintenue après la visite technique de la mission des experts du CIO du 10 au 13 mars 2020 à travers des réunions en Skype meeting, avec les équipes techniques du CIO, en plus d’une vingtaine et près d’une centaine de sessions internes de travail en web conférence grâce à la plateforme digitale mise à disposition par l’ADIE’’, informe le Cnoss dans un communiqué.





Selon Diagna Ndiaye et ses partenaires, lors de ces séances de travail, les différents sujets liés à la bonne préparation des JOJ; potentiel des sites de compétitions et d’entrainements, gestion des arrivées et des départs, stratégie d’engagement et de mobilisation de la jeunesse locale, logistique, technologie de dernière génération à mettre en œuvre, santé, etc. …ont été analysés, discutés à la lumière des normes édictées par le CIO.