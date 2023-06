José Mourinho après la défaite en Ligue Europa : « J’en ai un peu marre d’être entraîneur… »

José Mourinho a connu sa première défaite en finale d’une coupe européenne, hier mercredi 31 mai. Son équipe l’As Rome a courbé l'échine devant le FC Séville, un spécialiste de la Ligue Europa (7 fois champions).







Le Portugais était forcément déçu d’avoir perdu la rencontre. Une déception qui n’écorne en rien sa fierté. « J’ai gagné cinq finales et perdu celle-ci, mais je rentre chez moi plus fier que jamais » a-t-il déclaré.





« Je veux rester mais mes joueurs méritent plus »





José Mourinho a ensuite annoncé qu’il partait en vacances lundi prochain. Quant à son avenir, le "Special One", ne souhaite pas en discuter pour l’instant. Il a tout de même exprimé sa volonté de rester, mais avec des garanties.





« Je veux rester mais mes joueurs méritent plus. Je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J’en ai un peu marre d’être entraîneur, communicant, porte-parole du club; d’être celui qui dénonce d’avoir été volé. Je veux me battre pour plus, je veux des garanties (…) Je veux rester mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même» a t-il déclaré selon La Repubblica.





« Ils auraient été les premiers au courant »





Dans quelques semaines on saura si l’ex-entraîneur de Chelsea poursuivra l’aventure avec le club de la ville éternelle. Il se dit dans les médias français que le Paris Saint Germain s’intéresse à son profil. Le Portugais n’a pas l'air d'être au courant. « Je suis un homme sérieux. J’ai dit aux propriétaires que s’il y avait eu un autre club ils auraient été les premiers au courant, il n’y a rien de caché. J’ai parlé en décembre quand il y a eu une situation avec l’équipe nationale portugaise, maintenant il n’y a plus de contact. J’ai un contrat d’un an avec la Roma » a-t-il déclaré à la presse hier mercredi.