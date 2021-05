José Mourinho nommé entraîneur de l'AS Rome à partir de la saison prochaine

Peu après l'annonce du départ de Paulo Fonseca en fin de saison, l'AS Rome a dévoilé le nom de son successeur. Il s'agit de José Mourinho, libre depuis son éviction de Tottenham. Le Portugais prendra ses fonctions à partir de la saison prochaine.





Moins d'un mois après son limogeage de Tottenham, José Mourinho a déjà retrouvé un club. L'AS Rome a annoncé ce mardi sa nomination sur le banc de la Louve à partir de la saison prochaine. L'entraîneur portugais (58 ans), succédera à son compatriote Paulo Fonseca, dont le contrat ne sera pas renouvelé.





Ce n'est pas la première fois que le "Special One" dirigera un club de Serie A. Entre 2008 et 2010, il y avait déjà fait un premier passage remarqué à la tête de l'Inter Milan. En deux saisons, il avait remporté deux fois le Championnat et surtout la Ligue des champions la deuxième saison. Après quoi, il avait choisi de continuer son tour d'Europe en rejoignant le Real Madrid puis en retournant en Angleterre (Chelsea, Manchester United et Tottenham), qu'il vient de quitter brutalement.





"Nous voulons construire un projet gagnant dans les années à venir"

José Mourinho





Mourinho a signé un contrat de trois ans, soit jusqu'en 2024, a précisé la Roma. "Nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille, ont déclaré ses propriétaires américains Dan et Ryan Friedkin dans un communiqué. C'est un grand champion qui a remporté des trophées à tous les niveaux. José apportera un leadership et une expérience formidables à notre projet ambitieux. La nomination de José est une étape importante dans la construction d'une culture gagnante à long terme et cohérente dans tout le club."