Joseph Antoine Bell livre son pronostic sur le Sénégal

Joseph Antoine Bell

Le lundi 21 novembre, le Sénégal fera son entrée en lice au Mondial-2022, face aux Pays-Bas. Les Lions vont devoir sortir les griffes sans Sadio Mané, forfait pour la compétition. L’ancien gardien des Lions indomptables du Cameroun, par ailleurs consultant en football, Joseph Antoine Bell, a donné son avis sur les champions d’Afrique en titre, pour cette compétition au Qatar.





“Le Sénégal a l’avantage du groupe. Il est dans celui du Qatar ; ça veut dire que le Sénégal va lutter à trois pour deux places, et on pourrait même dire à deux et demi, parce que l’Équateur aussi est classé après le Sénégal. Donc, le Sénégal, pour être totalement rationnel, ce n’est pas un positionnement offert par tirage au sort”, explique-t-il.