Juninho se paye Neymar, Leonardo lui répond sèchement

Juninho a pointé du doigt la cupidité et l'ingratitude de Neymar envers le PSG dans un entretien accordé au Guardian. Une sortie qui a poussé Leonardo à réagir publiquement.











Dans un peu plus de trois semaines, le PSG et l'OL s'affronteront en finale de Coupe de la Ligue, mais le match a déjà commencé en coulisse. Pour le quotidien anglais The Guardian, Juninho s'est longuement exprimé sur la crise sanitaire du coronavirus qui touche violemment le Brésil. L'occasion pour le directeur sportif lyonnais, farouche opposant au président en place Jair Bolsonaro, d'évoquer aussi les maux sociétaux de son pays.





"Au Brésil, on nous apprend à ne penser qu'à l'argent, mais en Europe, ils ont une mentalité différente. Inconsciemment, j'ai fait un plan de carrière (quand il était joueur, ndlr) car je voulais rejoindre un autre grand club au Brésil, et pas seulement jouer au foot. On m'a appris à aller là où ça payait le mieux. C'est la mentalité brésilienne", a d'abord confié Juninho, avant de prendre pour exemple Neymar.





"Neymar a signé au PSG juste pour l'argent" selon Juninho





"Regardez Neymar. Il a signé au PSG juste pour l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait, et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais maintenant, il est temps pour lui de donner en retour, de montrer de la gratitude. C'est un échange, vous voyez. Neymar a besoin de tout donner sur le terrain, de montrer un dévouement total, de faire preuve de responsabilité et de leadership. Le problème au Brésil, c'est que l'ordre établi a une culture de l'avidité et veut toujours plus d'argent. C'est qu'on nous a enseigné et c'est ce qu'on a appris".





Si Juninho a ajouté que ce n'était pas uniquement la faute de Neymar, mais plus un problème de société, tout en glissant quand même que "Neymar est coupable car il a besoin de se poser des questions et de grandir", cette sortie n'a pas du tout été appréciée par un autre Brésilien : Leonardo. "Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar, a regretté le directeur sportif du PSG à RMC. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club."