Jurgen Klopp : « Sadio Mané joue à un niveau incroyablement élevé»

En conférence de presse d’avant match contre Manchester United prévu demain mardi, en Premier League, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a évoqué, ce lundi, la performance de l’un de ses joueurs actuellement en grande forme : Sadio Mané. Ce dernier a offert, samedi dernier, une prestation XXL en demi-finale de FA Cup contre Manchester City (3-2) avec un doublé.





« Je connais Sadio depuis près de six ans, autant que je le connaisse, il n’a jamais eu besoin de concurrence pour essayer d’être la meilleure version de lui-même. Il joue à peu près tous les matchs pour nous et il est à un niveau incroyablement élevé de manière constante », a déclaré le technicien allemand.





Klopp de préciser : « Je ne suis pas sûr que faire venir Luis ait affecté cette partie de son jeu, et ce n’était pas la raison principale pour faire venir Luis, mais jouer au centre convient évidemment très bien à Sadio ».





Pour lui, l’attaquant sénégalais a eu des difficultés physiques depuis son retour [du devoir international]. « C'est tout à fait normal. Il ne pouvait pas. Mais nous pouvions le voir utiliser son immense physique comme ça [immédiatement] semaine après semaine, ou tous les trois jours. C'était le problème », a-t-il notamment expliqué.





Le technicien a bien noté et apprécié la montée en puissance ,au plan physique, du joueur Sénégalais, au fil des semaines.