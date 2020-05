Justice : la Fédération espagnole gagne contre la Ligue

Le tribunal de commerce de Madrid a rejeté, mardi, le procès intenté par la Ligue espagnole contre la Fédération. Elle lui reprochait son refus d'organiser des matches les lundis et vendredis.







La Fédération espagnole (RFEF) a gagné la bataille juridique qui l'opposait depuis près d'un an à la Ligue espagnole. Alors que la Liga avait décidé, le 12 juillet 2019, d'intenter un procès à la RFEF pour « déloyauté » après son refus de programmer des matches les vendredis et lundis, le tribunal de commerce a rejeté, ce mardi, son action en justice. Une décision saluée par la Fédération qui a précisé qu'au regard du contexte, elle ne s'opposerait pas à la tenue de matches en semaine afin de terminer la saison le plus rapidement possible.





« Maintenir un esprit d'harmonie »





« La Fédération souhaite montrer sa plus grande satisfaction quant à la sentence prononcée par le juge aujourd'hui, qui rejette le procès de La Liga et déclare que les matches du vendredi et du lundi nécessitent l'approbation de la Fédération, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Cependant, la Fédération souhaite montrer sa bonne volonté et fera le nécessaire pour faciliter l'achèvement de la saison, en maintenant l'esprit d'harmonie auquel elle s'est engagée. »





Suspendue depuis le 23 mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, la Liga pourrait reprendre le 12 juin prochain.