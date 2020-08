Juventus Mercato : Ronaldo entre le PSG et Newcastle ?

L’avenir de Cristiano Ronaldo est assurément le dossier le plus chaud de ce mercato estival. Le PSG et Newcastle sont annoncés au coeur de la bataille pour engager le buteur portugais de 35 ans.









Avant l’élimination de la Juventus Turin de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo ne se sentait pas très épanoui du fait des choix de son ancien entraîneur. L’ex-joueur du Real Madrid a plus d’une fois montré son agacement, ce qui pouvait être une raison suffisante pour l’imaginer claquer la porte du club à la fin de cette saison. L'élimination du club italien de la Ligue des Champions suite à sa défaite contre par l’Olympique Lyonnais l’aurait conforté dans l’idée de trouver un nouveau challenge. Le limogeage de Maurizio Sarri et la venue d’Alessandro Del Piero, meilleur buteur de l’histoire du club (290 buts), légende vivante de la Juve, ne semblent pas suffisants pour le convaincre de rester...





Le PSG toujours aux trousses de CR7





Le PSG, éternel fan de Cristiano Ronaldo, est de nouveau annoncé sur les rangs pour le recruter. Avec la montée en puissance de l’équipe parisienne, Leonardo serait favorable à la venue du Portugais qui pourrait apporter, plus que son charisme, son expérience au groupe de Thomas Tuchel. Toujours dans une démarche de faire grandir la marque PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui a perdu Edinson Cavani, ne devrait pas hésiter à attirer CR7 en solution offensive supplémentaire aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar. Un tel transfert devrait aider le Paris Saint-Germain à convaincre ces deux joueurs de prolonger leur contrat. Le club de la capitale deviendrait alors aussi puissant que le Real Madrid et le FC Barcelone en termes de notoriété. La venue de CR7 confirmerait le statut de grand club européen du PSG, qui a une chance unique, cette saison, d'accéder à la finale de la Ligue des Champions. Un éventuel titre de Paris cette saison faciliterait sans nul doute les tractations pour un transfert de CR7."









Mais tout les plans du PSG se trouvent sérieusement menacés par Bellagraph Nova Group, actuellement engagé dans le processus de rachat de Newcastle United. Les possibles futurs propriétaires du club anglais rêveraient de Cristiano Ronaldo. Selon le Daily Telegraph, ils seraient même déjà entrés en contact avec les représentants du Turinois afin de le convaincre de rejoindre leur gigantesque projet à Londres. Un véritable choc des titans s’annonce entre le QSI, qui le veut à Paris, et Bellagraph Nova Group.