Karim Benzema après la victoire des Bleus contre la Finlande et l'accueil reçu à Lyon : « Une de mes plus belles émotions »

Auteur d'un très bon match avec les Bleus contre la Finlande, mardi soir (2-0), Karim Benzema a été particulièrement touché par l'accueil que lui a réservé le public lyonnais.



Karim Benzema, attaquant de l'équipe de France après la victoire 2-0 des Bleus contre la Finlande, au micro de TF1 : « Ce soir (mardi), il y a eu du mouvement et des buts à la clé. Je m'y attendais (à l'accueil chaleureux des supporters) car moi et Lyon, c'est une histoire d'amour. Je suis très content et fier. Merci à tous les supporters, ils sont venus nombreux pour nous. C'est une de mes plus belles émotions ce soir, en plus il y a la victoire. »