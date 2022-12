Karim Benzema sur le terrain pour la finale du Mondial? La folle rumeur venue d’Espagne

Et si Karim Benzema ventait renforcer l’effectif des Bleus pour défier l’Argentine en finale du Mondial? C’est l’hypothèse avancée par plusieurs médias espagnols alors que le Ballon d’Or a reçu le feu vert du Real Madrid pour se rendre au Qatar.

Karim Benzema devrait donc être présent au Lusail Stadium, dimanche, pour la finale du Mondial 2022. Mais le sera-t-il en tant que simple spectateur ou en tant que membre de l’Équipe de France? Didier Deschamps n’avait pas remplacé le Ballon d’Or suite à l’annonce de son forfait et plusieurs médias espagnols avancent qu’il pourrait figurer sur la feuille de match.

Une rumeur à laquelle Didier Deschamps n’a même pas souhaité répondre, en conférence de presse. Après un long soupir, le sélectionneur des Bleus, qui avait déjà balayé cette idée avant la fin de la phase de poules, s’est contenté d’un “Je préfère ne même pas vous répondre” assez clair.

Didier Deschamps says he "prefers not to answer" a question about a report that Karim #Benzema is rejoining the France squad ahead of the final.



