Klopp doit vendre Salah cet été, « Liverpool joue mieux sans lui »

La superstar Mohamed Salah, 28 ans, qui évolue sous les couleurs de Liverpool depuis 2017 a marqué 22 buts en 37 matchs de Premier League pour les Reds cette saison. Et pourtant, il vaudrait mieux vendre l’Egyptien, selon l’ancien gardien de but du club, David James.





« Je pense que Liverpool joue mieux sans Salah », a lancé l’ancien international anglais à la chaîne de football Stadium Astro. « Oui. Je pense que c’est le bon moment pour vendre Salah. Je le ferais maintenant. Je ne remet pas en question son talent, son record de buts parle de lui-même. Mais maintenant, il y aurait encore la possibilité de gagner de l’argent grâce à Salah », qui a un contrat à Liverpool jusqu’en 2023.









David James compare même la situation de Mohamed Salah à celle de Sergio Agüero. Le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City a perdu de sa superbe et Pep Guardiola lui a ouvert en grand la porte de sortie. L’Argentin serait d’ailleurs tout proche d’un accord avec le FC Barcelone. L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, pourrait également se passer de Salah. « Sans la superstar des joueurs comme Diogo Jota et Roberto Firmino auraient plus de liberté pour se développer et l’équipe ne dépendrait pas uniquement de l’Egyptien pour marquer des buts », a conclu l’ancien gardien.