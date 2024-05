Koungheul : Le championnat régional de Kaffrine de Basket démarre, ce dimanche

Le championnat régional de Kaffrine de Basket va démarrer, ce dimanche 19 mai 2024. Il se poursuivra jusqu’au 1er juin. L’équipe de Koungheul basket association (KBA) des filles et des garçons reçoit l’équipe de Kaffrine au terrain Basket. La deuxième rencontre va opposer l’équipe des filles et des garçons de Boulel Bc au Kba Gniby.



Selon le directeur technique régional de Kaffrine, Julien Diouf, cette initiative a pour objectif de permettre la détection de nouveaux talents. «Nous voulons à travers cette compétition permettre à nos joueur(se.s) surtout ceux qui sont dans les catégories juniors de performer en vue d’être détecté(e)s pour former la relève dans les équipes séniors », a-t-il lancé tout en rappelant que la compétition va se dérouler simultanément dans six (6) lieux différents (Koungheul, kaffrine, Boulel, Gniby, Nganda et Birkelane).



En ce qui concerne le choc de la journée opposant les Kounghelois du Kba au Kbc de Kaffrine, le président de la formation du Bambouck, Lamine Diouf, le staff technique et les joueurs se disent prêts à entrer dans la compétition. Ce, en vue de faire une bonne participation mais surtout remporter les premiers matchs qui seront décisifs.



En effet, les capitaines fille et garçon de KBA ont tenu à rassurer qu’ils sont dans les dispositions pour entamer le championnat. «Nous nous sommes entraînés et nous pensons que l’équipe de Kaffrine n’est pas plus prête que la nôtre. Donc, il nous reste à nous appliquer pour remporter les matchs », font-ils savoir. En plus, ils ont invité la population koungheuloise à venir massivement les soutenir.



De son côté, le staff technique rassure sur les capacités physiques et mentales des joueurs. «Nous avons bien entraîné les jeunes et nous pensons que le moment venu, ils s’appliqueront », a soutenu le coach Waly. Lui et ses collègues avancent qu’ils ont confiance aux jeunes et qu’ils feront la différence malgré les «conditions difficiles».



Le président du KBA, Lamine Diouf est revenu sur l’aspect administratif. Selon lui, toutes les démarches ont été entreprises pour permettre à l’équipe de disposer des licences. Bien vrai que la finance est en souffrance, il se dit optimiste sur la volonté de gagner des joueurs malgré les conditions difficiles. « Nous invitons les autorités à soutenir le club pour qu’il puisse obtenir de bons résultats. Nous y sommes déjà et nous ferons le nécessaire pour marquer l’empreinte du club», déclare-t-il.