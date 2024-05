Kouyaté et Boulaye zappés de la Tanière : Ce que Aliou Cissé a dit aux deux joueurs

Ce n’est pas dans les habitudes du sélectionneur national du Sénégal de parler aux joueurs qui ne sont pas convoqués avant la publication de sa liste.















Mais pour se passer des services de deux de ses cadres (Cheikhou Kouyaté et Boulaye Dia) pour les rencontres contre la RDC (6 juin) et la Mauritanie (9 juin) comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial-2026, Aliou Cissé a joué la carte de la courtoisie.