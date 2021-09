Krépin Diatta : "Poursuivre sur cette lancée"

Les Rouge et Blanc ont battu Sturm Graz (1-0), ce jeudi, lors de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue Europa. À l'issue de cette belle performance, Krépin Diatta, l'unique buteur de cette rencontre, s'est présenté en conférence de presse. Extraits.







Entame de Ligue Europa idéale pour l’AS Monaco. Opposés aux Autrichiens de Sturm Graz, ce jeudi soir au Stade Louis-II, les Rouge et Blanc ont décroché une précieuse et méritée victoire (1-0), grâce à un but de Krépin Diatta à la 66e minute. Après la rencontre, le Sénégalais a confié sa joie d’avoir été décisif et sa volonté de poursuivre sur cette lancée, aussi bien individuellement que collectivement.





Quel est votre sentiment après ce but libérateur ?





Depuis mon arrivée j’ai connu quelques périodes difficiles, avec notamment le Covid ou de petites blessures, donc c’est important aujourd’hui d’être décisif, de marquer et d’être utile à l’équipe. On aurait pu plier le match avant car on a eu des opportunités, donc on va continuer à travailler sur ce point-là. Il faut poursuivre sur cette lancée et répondre présent dès dimanche, car le derby est un match très important.









Racontez-nous cette action, avec le centre parfait d’Aleksandr Golovin…





Ce sont des choses que nous travaillons à l’entrainement. Quand « Golo » a fait son crochet, j’ai anticipé car je savais qu’il allait centrer. C’est pour ça que je suis passé devant le défenseur pour placer ma tête.





Comment vivez-vous la concurrence dans le secteur offensif ?





Je suis quelqu’un qui ne doute pas. Il a fallu m’acclimater à un nouveau championnat, dans lequel il y a moins d’espaces qu’en Belgique, et aussi à de nouveaux coéquipiers. L’essentiel est de travailler et c’est ce que je fais. Offensivement, tout le monde est important dans l’équipe. D’autres joueurs font de bonnes performances et chacun doit donner le meilleur de lui-même.









Bénéficiez-vous des conseils du duo « Yedderland » ?





Je travaille au quotidien pour améliorer mon efficacité, j’ai encore une grande marge de progression. Je pense que ça va venir naturellement. Je côtoie tous les jours Wissam et Kevin, donc je regarde beaucoup leur finition. Ils ont de l’expérience et pour des joueurs plus jeunes comme moi, c’est une grande chance pour progresser. Ils nous conseillent beaucoup, ils nous motivent et c’est ce qui fait la grande force de l’AS Monaco.