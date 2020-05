Krépin Diatta, sacré champion avec Bruges : « Un titre mérité ! »

En 3 saisons avec le FC Bruges, Krépin Diatta vient d’être sacré pour la deuxième fois champion de Belgique. Un titre qui arrive plus tôt que prévu suite à la décision de la Pro League d’arrêter définitivement le championnat au bout de 29 journées jouées.







Auteur de 8 buts TCC cette saison et ayant joué sa partition tout au long de la saison, le milieu de terrain sénégalais n’a pas tardé à exprimer sa joie.

Que ressentez-vous après ce drôle de sacre puisque la Pro Leage a annoncé ce Vendredi l’arrêt définitif de la saison en Belgique? Est-ce un sacre mérité ?





Sur cette saison, le titre est plus que mérité. En 29 journées, nous n’avons perdu qu’une seule fois. L’écart est assez important sur nos poursuivants, 15 points notamment sur la Gantoise 2ème au classement.





Est-ce que vous vous attendiez à cette décision de la Pro League League d’arrêter le championnat ?





Oui je m’attendais à cette décision car elle était en gestation depuis quelques semaines.













Sur le bilan personnel, êtes-vous satisfaits de votre saison ?





Oui le bilan est plutôt positif car mon objectif était de remporter le championnat et la coupe donc en remportant le championnat je suis content. J’ai marqué 8 buts toute compétition confondue et fait 4 passes décisives.





Des statistiques bien meilleures que celles de la saison précédente…





Oui j’ai fait une bien meilleure saison. L’année dernière, j’avais marqué 2 buts plus 4 passes décisives mais il faut aussi rappeler que je m’étais blessé à deux reprises. Cette année, j’ai loupé 5 à 6 matches et donc j’ai beaucoup plus joué.





Qu’en est-il de la Coupe de Belgique ? Est-ce qu’elle sera jouée ?





Je ne peux pas vous répondre avec certitude mais d’après les infos que j’ai eu, la finale de la coupe pourrait se jouer en début de saison prochaine. Il est de coutume de jouer la finale de supercoupe entre le champion de Belgique et le vainqueur de la Coupe mais peut-être qu’à la place de cette rencontre on jouera la finale de la coupe. Nous serons bientôt fixés.





Êtes-vous déjà en vacances ?





Je pense que là aussi nous serons fixés ce dimanche. Mais il faut savoir que depuis le début du confinement, nous nous entraînons. A titre individuel, nous allions pratiquement tous les jours au centre d’entraînement pour faire de la course ou un travail spécifique avec ou sans ballon. Nous avions juste une seule séance à la maison. Juste pour dire que nous n’avons jamais arrêté de travailler.