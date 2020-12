Kylian Mbappé inscrit son 100e but avec le PSG

A 21 ans et pour sa quatrième saison avec le club, Kylian Mbappé a inscrit son 100e but avec le PSG à Montpellier, ce samedi.



Il attendait ça depuis trois rencontres, et Kylian Mbappé a mis fin à cette attente à La Mosson. En marquant face à Montpellier ce samedi, l'attaquant a inscrit son 100e but avec le PSG, toutes compétitions confondues. L'histoire retiendra que c'est en reprenant un décalage de Kurzawa, à la 90e+1, que l'attaquant a atteint cette barre symbolique.





«Ce but, c'est une libération. Quand j'ai signé ici, je ne pensais même pas mettre trois buts, a-t-il réagi, tout sourire, au micro de Canal +. Merci à mes coéquipiers et au club qui me font confiance depuis que je suis ici. J'ai une marge pour m'améliorer sur les passes décisives. Pour ma reprise, la sélection et le club se sont bien entendus et il faut le dire, j'ai pu bien travailler. Les 200 buts, c'est encore loin. Il va falloir déjà marquer des buts le mardi (en Ligue des champions, contre Basaksehir). Je voulais progresser en venant ici, ça fait trois ans et demi que j'y suis, je n'ai pas eu beaucoup de soucis.»





A 21 ans, et après 137 matches sous le maillot parisien, il devient le quatrième buteur historique du PSG, à égalité avec Dominique Rocheteau. Devant lui, trois attaquants iconiques : Edinson Cavani (200 buts), Zlatan Ibrahimovic (156 buts) et Pauleta (109 buts).





Les meilleurs buteurs du PSG





1. Edinson Cavani, 200 buts en 301 matches

2. Zlatan Ibrahimovic, 156 buts en 180 matches

3. Pauleta, 109 buts en 211 matches

4. Kylian Mbappé, 100 buts en 137 matches

. Dominique Rocheteau, 100 buts en 254 matches