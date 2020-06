Kylian Mbappé reste le joueur le plus cher du monde, pas de Belge dans le top 10

Kylian Mbappe le joueur le plus cher au monde

Sans surprise, le jeune Français continue de dominer le classement des joueurs les plus chers du monde. La valeur marchande des Diables Rouges, en revanche, diminue. À l’image d’Eden Hazard, transféré pour plus de 100 millions d’euros par le Real l’été dernier et dont la valeur a chuté au terme d’une saison minée par les blessures.

Tous les six mois, le CIES, observatoire du football européen, publie son top 100 des valeurs marchandes des joueurs des championnats du top 5 européen. Des valeurs calculées à l’aide d’un algorithme qui prend en compte les performances des joueurs, la durée de leur contrat, leur âge, leur club.

Et Kylian Mbappé, qui emmène ce classement depuis son arrivée au PSG, reste, et de loin, en tête. Avec une valeur marchande estimée à 260 millions d’euros, le champion du monde devance Raheem Sterling (194,7) et Jadon Sancho (179,1).





Cinq Diables dans le top 100

Plus âgés et titulaires de contrat à moins longues durées, les deux stars de la planète football restent néanmoins présentes dans ce classement: Lionel Messi, qui recule au 21e rang, fait partie des 22 joueurs qui ont une valeur marchande estimée à plus de 100 millions d’euros, tandis que Cristiano Ronaldo est l’homme le plus âgé du top 100 (62,8).





Côté Belge, il faut descendre au 29e rang pour trouver trace du premier Diable Rouge, Romelu Lukaku, (dont la valeur est estimée à 90 millions d’euros). Parmi ces 100 joueurs, on retrouve également, dans l’ordre, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Eden et Thorgan Hazard, dont les valeurs marchandes varient entre 78 et 57 millions d’euros.