L’attitude de Neymar fait encore tiquer en France: “La blessure, il la cherche”

L'Attitude de Neymar fait tiquer en France

“Ça aurait pu être pire”. Neymar a exprimé son soulagement au sujet de sa blessure à la cheville, peu après un communiqué du club parisien évoquant un examen “rassurant”. S’il ne devrait pas être éloigné des terrains bien longtemps, le Brésilien est, une nouvelle fois, vivement critiqué pour ses provocations lors de la rencontre face à Lyon.

En toute fin du match qui allait se solder par la défaite 1-0 des Parisiens contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir, le Brésilien est sorti sur civière en pleurs, après avoir subi un tacle de son compatriote Thiago Mendes.

“Ces pleurs, c’est la douleur, la peur, l’angoisse, les chirurgies, les béquilles et autres mauvais souvenirs”, peut-on lire dans une story de Neymar sur Instagram montrant le joueur en larmes, se tenant la cheville gauche. “Ça aurait pu être pire, mais une fois encore, Dieu m’a sauvé de quelque chose de sérieux”, a-t-il poursuivi, avant de conclure: “Je vais me remettre pour revenir le plus vite possible”.





Neymar “responsable” de sa blessure?

Le PSG s’était déjà montré rassurant dans un communiqué. “Le bilan clinique et radiologique de Neymar Jr, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant”, a expliqué le club dans un point médical. Plus de peur que de mal donc pour le Brésilien, qui devrait être absent entre 10 et 15 jours.









“Une attitude de sale mec”

Même son de cloche du côté d’Eric Di Meco: “Le joueur qui s’est blessé, je ne vais pas le blâmer pour ça. Mais je pars du principe que quand tu ne joues pas dans l’esprit du jeu, tu es puni. Quand on regarde ce qu’il s’est passé, on a vu le Neymar qu’on n’aime pas voir. Il sent qu’il n’a pas de prise sur le match, il sort du match et il essaye d’humilier l’adversaire, en l’occurrence Dubois. C’est récurrent chez lui. Il a pris des coups parce qu’il veut humilier ses adversaires. Il n’était pas à l’abri d’un mauvais coup”





Daniel Riolo va même plus loin et estime que “la blessure, il la cherche”. L’éditorialiste de RMC note que “pendant tout le match, au lieu de donner le ballon, il allait s’embrouiller avec Dubois”. Franchement, c’est une attitude de sale mec! Il n’a pas à faire ça. Mais pourquoi fait-il ça? Il est stupide”, s’est-il emporté en direct.

Pierre Ménès monte au créneau: “Un débat à deux balles”





Un point de vue loin d’être partagé par Pierre Ménès. “Donc si j’ai bien compris c’est de la faute de Neymar s’il s’est blessé ? Autant supprimer le dribble. Et les mêmes se plaignent de la Ligue 1...”, a-t-il déploré sur Twitter, avant de détailler sa pensée. “Cela me scandalise quand j’entends des confrères dire que c’est de sa faute s’il est blessé. Le mec se prend un tacle dangereux et on lui dit qu’il l’a bien cherché. Il y a eu sept fautes sifflées contre Neymar, c’est trop. Je l’ai toujours dit: un jour, il sera gravement blessé. On ne peut pas reprocher à un joueur comme Neymar de dribbler. C’est un débat à deux balles juste pour faire du buzz”, a dénoncé le consultant de Canal.