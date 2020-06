L’entraîneur de Diambars salue les retrouvailles de Joseph Lopy et Ousseynou Thioune au FC Sochaux

Pape Boubacar Gadiaga, l’entraîneur de Diambars a salué le retour de Joseph Lopy au FC Sochaux où il va retrouver Ousseynou Thioune, un ancien pensionnaire de l’institut.



"C’est heureux de retrouver deux anciens pensionnaires de l’institut à ce niveau et dans ce club historique qui a retrouvé beaucoup d’ambitions", a commenté le technicien qui a encadré les deux milieux de terrain au début de leur carrière sur le plan local.

Si les deux milieux de terrain n’ont pas évolué ensemble dans l’équipe fanion de Diambars, Gadiaga a indiqué à l’APS qu’ils "ont été biberonnés dans l’esprit de la maison où on doit aller à la quête du ballon".

Pour Joseph Lopy, ce sera un retour au FC Sochaux où il a joué, a ajouté le technicien sénégalais, rappelant qu’il avait quitté ce club pour des raisons de santé.

"Mais, il a recouvré toute sa santé et toute sa justesse technique et on s’est aperçu qu’il est devenu décisif devant le but à Orléans notamment", a-t-il dit, informant que c’est une belle recrue.

Agé de 28 ans, Lopy a quitté Orléans relégué en National (division 3 française) pour s’engager les trois prochaines années en faveur du FC Sochaux (ligue 2) où il avait joué de 2011 à 2015.

"Avec Ousseynou Thioune, le FC Sochaux aura deux milieux de caractère capables de se projeter vers l’avant", a-t-il dit. Selon lui, ces deux footballeurs sont prêts techniquement et tactiquement.

"Ce sera une très bonne association qui va apporter de la technicité mais aussi de la combativité", a-t-il relevé, soulignant que Lopy va aider Thioune à grandir et à s’améliorer.

Ousseynou Thioune qui est passé par le Maroc (Ittihad Tanger) et l’Espagne (Gimnastic Tarragone), a signé la saison dernière un contrat de deux ans en faveur du FC Sochaux.

Ce sera de belles recrues pour le FC Sochaux et son entraîneur Omar Daf qui ambitionne d’aller en ligue 1 française, a ajouté le technicien sénégalais qui a joué en France.

Avec Abdoulaye Sané, l’attaquant international sénégalais, ils ont l’occasion de faire une grande saison et de viser la Ligue 1 française, a commenté Pape Boubacar Gadiaga.