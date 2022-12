L’identité de l’homme frappé par Eto’o connue

Etoo frappe un youtubeur Algérien, Sadouni SM

Samuel Eto’o a été filmé en train d’agresser un homme, lundi après Brésil-Corée du Sud (4-1). Il s’agit d’un YouTubeur algérien qui aurait lancé des accusations de corruption d’arbitre contre le président de la Fédération camerounaise.





Selon le site DZ Foot, l’homme pris à partie est un YouTubeur algérien, nommé Sadouni SM.





Ce dernier aurait, selon certains échos, posé des questions à Eto’o en lui demandant combien cela lui coûtait d’acheter des arbitres. Il aurait ainsi fait référence à l’arbitre Bakary Gassama qui officiait lors du barrage retour entre le Cameroun et l’Algérie qualificatif pour la Coupe du monde (2-1, a.p.) le 29 mars dernier. Victorieuse à l’aller (0-1), l’Algérie s’est retrouvée éliminée du Mondial 2022 et avait crié au scandale pour plusieurs décisions (deux buts algériens annulés par le VAR, deux situations litigieuses dans la surface non sifflées).