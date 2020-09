L’Inter Milan et son projet ambitieux à l’assaut de la Serie A

La Serie A pourrait être l’un des championnats les plus intéressants à suivre cette saison. Alors que le titre en Allemagne est promis au Bayern Munich, que Liverpool est toujours aussi bluffant et que le PSG semble imbattable, sur la longueur, en France, le championnat italien apparaît alors comme incertain et particulièrement excitant. En effet, cette saison 2019-2020 a rebattu les cartes et la reprise après trois mois d’arrêt en juin a montré énormément de failles dans toutes les équipes. La Juventus de Maurizio Sarri, qui a réussi à remporter le championnat, a connu une énorme baisse physique dans les dernières journées. Au point de sembler complètement à la rue et dépassé, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. D’ailleurs, les petites alertes, plus qu’inquiétantes, en championnat ont été confirmées face à l’OL au mois d’août lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions. Résultat, la Juve a pris la décision de se séparer de Maurizio Sarri , qui n’a pas su imposer sa patte tactique sur une saison. Arrivé en provenance de Chelsea, l’ancien du Napoli a manqué à sa mission et a été remplacé, dans la foulée, par Andrea Pirlo. Le jeune technicien devra faire ses preuves rapidement pour éviter le même sort que son compatriote.Côté Interiste, on mise sur la continuité avec Antonio Conte. Tout proche de faire ses valises cet été, notamment après la défaite en finale de Ligue Europa contre Séville, le technicien a finalement décidé de rester une saison de plus chez les Nerazzurri. Et les dirigeants italiens souhaitent lui offrir les meilleures conditions possibles pour remettre l’Inter au sommet du championnat italien, hypothèse également confirmée par les cotes des paris . En effet, le club milanais a enchainé les bonnes signatures cet été : Achraf Hakimi a quitté le Real Madrid pour 40 millions d’euros, Stefano Sensi (20 millions d’euros) a ramené ses valises de Sassuolo, ou encore Aleksandar Kolarov, venu de l’AS Roma pour seulement 1,50 millions d’euros. Antonio Conte a également enregistré deux recrues gratuites : Arturo Vidal (33 ans) et Alexis Sanchez (31 ans). Les deux Chiliens, libérés par Barcelone et Manchester United, reformeront une doublette qui a fait ses preuves en Copa America en 2015 et 2016. Sanchez, qui était prêté l’an passé à l’Inter par les Red Devils, retrouvera aussi son coéquipier Romelu Lukaku, qu’il a connu à Manchester mais surtout à Milan l’an passé.L’attaquant belge aura donc de très bons ballons à jouer tout au long de la saison et devra confirmer après une excellente première saison . Les Interistes sont donc, logiquement, les premiers outsiders pour le titre de champion d’Italie et Antonio Conte espère bien faire déjouer les pronostics. Il faudra donc se préparer à une lutte acharnée entre la Juve et l’Inter pour le Calcio, version 2020/2021.