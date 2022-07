L’international ivoirien Sébastien Haller souffre d’une tumeur testiculaire

Venu récemment dans l’équipe du Borussia Dortmund, Sébastien Haller est retourné à Dortmund auprès de sa famille pour se soigner et a quitté le stage de préparation se déroulant en Suisse. Le Directeur sportif du club, Sebastian Kehl apporte son soutien au joueur : « Cette nouvelle d'aujourd'hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous. Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive le meilleur traitement possible ».