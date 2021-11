LA CINGLANTE RÉPONSE DE DIOMANSY KAMARA À JÜRGEN KLOPP

« Monsieur Klopp nous avons beaucoup de considération pour vous et moi personnellement de l’exaltation vis à vis de la manière dont vous faites jouer Liverpool avec le « gegen pressing » ce club mythique et légendaire.







« Cependant il ne faut pas oublier que ce sont ses mêmes « petits Africains » comme @sadiomaneofficiel et @mosalah entre autre qui vous ont permis de gagner la Ligue des champions puis le championnat d’Angleterre en empilant buts sur buts et prestation de haute volée !!! Que dire de Joël Matip qui fut également phénoménal lors de la finale de 2019 face à Tottenham. Sans oublier Naby Keita ( Premier Guinéen ) qui a remporté le trophée mais malheureusement fut blessé lors la finale.





Come On mister Klopp SHOW US RESPECT !!!





Nous n’avons pas oublié qu’en 2019 vous aviez déclaré publiquement que Van Djik méritait plus le ballon d’or que notre « petit africain » Sadio Mane. Prendre position pour un joueur plus qu’un autre dans une Institution comme Liverpool pour 2 potentiels vainqueurs du trophée était plus que déplacé et à mon sens erroné. Le deux poids deux mesures pour ne pas changer …Toutefois , nous ne demandons plus de reconnaissance nous avons déjà compris depuis fort longtemps que les dés étaient pipés. Cependant nous ne tolérons plus le manque de civisme , de courtoisie ainsi que le manque de respect. L’Afrique n’est pas un paillasson où quiconque vient essuyer ses pieds ! L’Afrique à une voix ! Nous sommes ses hauts parleurs et maintenant à l’unisson nous nous ferons entendre. Nous aimons notre « petit tournoi » de janvier, nous le chérissons même. Il vaut autant qu’un championnat d’Europe ou une Copa America ! Que cela vous déplaise, nous l’attendons avec Impatience. Ce sera une grande fête du football. »