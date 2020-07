La colère de Lionel Messi: “C’était insuffisant”

Lionel Messi en colére contre le Barca

S’il a salué la performance du Real Madrid, champion d’Espagne après trois ans de disette, Lionel Messi était surtout fâché de voir le sacre échapper au Barça au terme d’une saison très moyenne.

Pour retarder l’échéance, ou continuer à croire au titre, le Barça devait l’emporter, jeudi soir, contre Osasuna et espérer un faux-pas du Real. Les Blaugrana sont passés à côté de leur sujet (1-2), malgré un nouveau but, le 23ème de sa saison en championnat, de Lionel Messi.

Et l’Argentin n’était pas tendre envers son équipe après la rencontre. Déjà après son but, la Pulga avait laissé entrevoir son agacement. À l’interview d’après-match, au micro de Movistar, il s’est montré plus clair encore: “Le Real a fait son job et eu le mérite de tout gagner après la reprise, mais nous devons faire notre autocritique”, commence Messi. “Nous sommes le Barça, nous devons gagner tous les matchs. C’était insuffisant, nous avons été trop irréguliers et le match contre Osasuna reflète notre saison.”