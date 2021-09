LA COLONIE SÉNÉGALAISE EN FORCE DEVANT LE BRÉSIL

Le Sénégal décroche la première place avec 26 joueurs dans le classement des nationalités étrangères les plus représentées au sein de l’élite française. Plus globalement, les pays africains sont en force dans ce classement puisqu’elles placent six nations dans le top 10. En effet, outre le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Cameroun et le Maroc figurent en bonne place dans ce classement.







Une seule nation parvient à limiter cette domination africaine : le Brésil. Avec 24 représentants, le pays de Neymar se classe deuxième.





Découvrez le classement complet :





Top 10 des nationalités sportives présentes en Ligue 1 Uber Eats (hors France)





1. Sénégal, 26 joueurs

2. Brésil, 24 joueurs

3. Mali, 16 joueurs

4. Côte d’Ivoire, 15 joueurs

5. Portugal, 14 joueurs

6. Algérie, 13 joueurs

7. Belgique, 11 joueurs

— Cameroun, 11 joueurs

— Maroc, 11 joueurs

— Pays-Bas, 11 joueurs