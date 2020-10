La métamorphose physique de Samuel Umtiti: “Je suis devenu végan”

Samuel Umtiti, joueur Français

Depuis deux ans, Samuel Umtiti accumule les pépins physiques. Le défenseur français, bourreau des Diables en demi-finales du Mondial 2018, n’a plus joué depuis le mois de juin contre le Celta Vigo (2-2). Blessé au mollet puis au genou, il a vécu un calvaire.

“J’ai pris cher mais je ne veux pas passer pour une victime”, confie-t-il dans un entretien accordé au Canal Football Club.





“Les deux dernières années sont les pires périodes de ma carrière. À certains moments, je voulais rester dans ma chambre et ne même plus descendre. Parce que j’en avais ras le c*l. Ras le c*l”, prolonge-t-il.





“Jai perdu 3 kilos”

Pour revenir au plus haut niveau, l’ancien Lyonnais a décidé de changer radicalement son hygiène de vie et son alimentation.