La Premier League revoit son système vidéo

La saison prochaine, le VAR va connaître des nouveautés. (Alan Stanford/Presse Sports)

Le VAR en Premier League va connaître quelques réformes. Le chef de l'arbitrage outre-Manche a annoncé que les penalties seront soumis à des critères précis. Idem pour les hors-jeu et les mains.





Le chef de l'arbitrage de la Premier League, Mike Riley, s'est exprimé sur la nouvelle saison du Championnat d'Angleterre et l'utilisation du VAR. Et l'un des principaux axes de travail concernera les penalties. Celui accordé à Raheem Sterling en demi-finales du dernier Euro ne sera certainement pas sifflé si une faute similaire avait lieu en Premier League la saison prochaine.





Trois critères seront désormais retenus afin d'accorder ou non un penalty. Les arbitres devront, dans un premier temps, chercher un contact, puis voir s'il a une conséquence avant d'estimer si le joueur a cherché à obtenir un penalty. Ces nouvelles considérations relèvent d'une concertation avec des clubs et des joueurs de haut niveau selon Mike Riley.





Des nouveautés pour les positions de hors-jeu

Le chef de l'arbitrage de la Premier League a aussi promis d'autres avancées. Parmi celles-ci, les positions de hors-jeu. Elles ont fait débat les dernières saisons lorsque des buts étaient refusés pour des marges infimes. Cette année, les « lignes de diffusion » de la télévision seront utilisées au lieu de celles du VAR, qui sont moins épaisses. « Nous avons maintenant réintroduit le bénéfice du doute à l'attaquant », a déclaré Mike Riley.