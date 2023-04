La revanche de M'Baye Niang, sifflé puis buteur décisif pour Auxerre face à Troyes

Souvent pris à parti par les supporters auxerrois, l'attaquant a inscrit samedi le but de la victoire pour son équipe.

En guise de célébration, il a effectué une glissade puis s'est retourné, a crié de satisfaction, avant d'être enlacé par ses coéquipiers. Cette joie collective était belle à voir pour un joueur critiqué depuis de longs mois par les supporters de l'AJA. À son entrée à la 66e minute à la place de Gauthier Hein, M'Baye Niang avait d'ailleurs une nouvelle fois été sifflé par une partie du public auxerrois. Sept minutes plus tard, après avoir coupé au premier poteau une remise de Nuno Da Costa, l'attaquant faisait exulter le stade. Grâce à lui, l'essentiel était fait.

Auxerre domine Troyes grâce à M'Baye Niang dans un choc du bas de tableau en Ligue 1

Au coup de sifflet final, Niang a salué avec classe Adil Rami, avant d'être de nouveau félicité par Gaëtan Perrin puis Han-Noah Massengo. Car avec son quatrième but dans ce Championnat, son second seulement dans le jeu, l'international sénégalais (10 sélections, 1 but) a permis à son équipe de sortir de la zone rouge.





M'Baye Niang félicité samedi par ses coéquipiers après son but face à l'Estac (1-0). (A.Réau/L'Equipe)

« Tous ceux qui sifflaient, je pense qu'ils sont très contents »

Alors, en zone mixte, il en a profité pour remettre quelques pendules à l'heure. « J'ai souvent été chahuté par les supporters, à tort ou à raison, et des fois je trouvais ça injuste, a-t-il déclaré. C'est une réponse que je voulais leur donner. Aujourd'hui, on va faire place à l'hypocrisie car tous ceux qui sifflaient, je pense qu'ils sont très contents. »