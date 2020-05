La seule nuit où Mourinho a pleuré après une défaite

Jose Mourinho a pleuré lors de cette defaite

25 avril 2012. Cette date, José Mourinho ne l’oubliera jamais. Ce soir-là, dans l’antre de Santiago Bernabeu, le coach portugais a connu l’une de ses plus grandes désillusions, une élimination cruelle aux tirs au but face au Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions. Dans un entretien accordé à Marca, il avoue avoir pleuré après cette défaite.

Le temps passe, la déception demeure. Huit ans après l'élimination du Real Madrid face au Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions, José Mourinho ne semble toujours pas avoir digéré. Défaits 2-1 à Munich, les Merengue s'étaient imposés sur un score identique une semaine plus tard. Place ensuite aux prolongations, aux tirs au but et à une amère défaite précipitée par les échecs de Ronaldo, Kaka et Ramos face à Neuer.

“Nous étions les meilleurs”

“Ce sont trois monstres, c’est clair, mais ils sont humains”, confie le Special One à Marca. “Cette nuit-là, pour la seule fois de ma carrière, j’ai pleuré après une défaite. Je m’en souviens encore. Aitor (NDLR: Karanka, son adjoint de l'époque) et moi étions arrêtés devant ma maison. On pleurait dans la voiture. Nous étions les meilleurs cette saison-là, mais c’est le football. Le Real était la meilleure équipe d’Espagne mais aussi d’Europe.”





Un an plus tard, le Real était à nouveau éliminé au stade des demi-finales par un club allemand. Cette fois, c’est le Borussia Dortmund qui avait ruiné les rêves de finale madrilènes.