LA TOURNÉE DU TROPHÉE DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA ORGANISÉE PAR COCA-COLA ARRIVE AU SÉNÉGAL

Sénégal, Dakar, 22 Août 2022 : La cinquième édition de la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ organisée par Coca-Cola arrivera à Dakar le 6 septembre 2022, offrant aux passionnés de Football l’opportunité de découvrir le trophée le plus convoité du football à l’échelle mondiale.

Le Trophée Original de la Coupe du Monde de la FIFA™ en or massif, le même trophée présenté par la FIFA à l'équipe vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™, sera exposé aux fans du Sénégal et du monde entier. Dès son arrivée à l'Aéroport International Blaise Diagne, se tiendra une conférence de presse avec les autorités et les officiels de la FIFA. Le Trophée sera par la suite présenté à son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal. Par la suite, un événement grand public sera organisé au Grand Théâtre de Dakar en présence de David TREZEGUET, Champion du monde 1998 (avec l'Équipe Française de Football).





La première phase de la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA organisée par Coca-Cola a débuté en mai à Dubaï et s'est rendue dans 19 pays et territoires, dont le Kenya, L’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, le Pakistan, le Liban, etc. La deuxième phase de cette tournée a débuté le 19 août 2022 à Zurich, en Suisse, et visitera les 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022, dont le Cameroun, le Ghana, le Maroc, la Tunisie, la France, l'Australie et le Japon. Au cours de l'année 2022, le Trophée Original de la Coupe du Monde de la FIFA se rendra dans 51 pays et territoires, rapprochant Coca-Cola et la FIFA des 211 associations membres de la FIFA d'ici 2030.





The Coca-Cola Company entretient des liens avec la FIFA depuis 1974. Elle compte parmi les sponsors officiels de la Coupe du Monde depuis l’édition 1978. La marque est également présente sur les panneaux publicitaires des stades de la Coupe du Monde depuis 1950. Elle soutient de longue date le football, à tous les niveaux.





En 2022, l’objectif de cette dernière est de soutenir les initiatives en faveur du développement durable dans chacun des pays visités. Pour la première fois, les interactions avec les consommateurs seront gérées par voie numérique par Coca-Cola, ce qui contribuera à chaque étape de la tournée à réduire la production de déchets ainsi que la consommation d’eau, d’énergie, de matériaux et d’autres ressources.

FIFA Trophy Tour Informations Générales :







A propos de la visite du trophée de la coupe du monde à Dakar :





Date d’arrivée : 6 septembre





-Arrivée à AIDB à 10h : Accueil du trophée et conférence de presse





-Cocktail Dinatoire avec les autorités Sénégalaises





7 septembre :





-Matinée : Visite au Président de la République du Sénégal – Son Excellence Monsieur Macky Sall





-Après-midi : Événement grand public au grand Théâtre de Dakar pour permettre aux fans de football de se prendre en photo avec le trophée





A propos de Coca -Cola et la Coupe du Monde :







Pourquoi Coca-Cola participe-t-il à la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA ?





• The Coca-Cola Company est l'un des partenaires commerciaux les plus anciens de la FIFA, avec une association officielle depuis 1974 et un sponsoring officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis 1978.





• Coca-Cola a fait de la publicité dans les stades à chaque Coupe du Monde de la FIFA depuis 1950. La FIFA et The Coca-Cola Company ont un partenariat jusqu'en 2030 pour soutenir le large éventail d'événements organisés par la FIFA dans le monde entier, y compris les tournois juniors, féminins et masculins de la FIFA.





• Depuis 2006, Coca-Cola a débuté en exclusivité la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA by Coca-Cola, offrant à des millions de personnes l'opportunité de découvrir le magnifique Trophée et d'aider à augmenter l'anticipation avant le tournoi. L’Année 2022 marque la 5e édition de notre FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola.





• Outre le Ghana, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie sont certains de nos marchés en Afrique qui auront également le privilège d'accueillir le trophée emblématique lors de la deuxième phase de sa tournée en Afrique.





A propos de la coupe du Monde :

? Le Trophée Original de la Coupe du Monde de la FIFA est décerné aux vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA tout en restant en la possession de la FIFA.





? Le trophée est en or massif et pèse 6,142 kg, créé sous forme d’une composition de deux figures humaines tenant le globe au-dessus d'eux.





? Le design actuel du Trophée Original remonte à 1974. En tant que l'un des symboles sportifs les plus reconnus au monde et une icône inestimable, le Trophée Original de la Coupe du Monde de la FIFA ne peut être touché et tenu que par un groupe très restreint de personnes qui comprend d'anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA et des chefs d'État.





? Le règlement stipulant que le Trophée Original de la Coupe du Monde de la FIFA™ doit rester en la possession de la FIFA et ne peut pas être remporté d'emblée, l'équipe qui remporte la Coupe du Monde de la FIFA™ conserve temporairement le Trophée authentique et reçoit ensuite de manière permanente le Trophée des Vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™ (gravé avec l’année, le pays hôte et le vainqueur de l'édition).





? La Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola est une occasion extraordinaire pour les populations de s'imprégner d'un morceau de l'histoire du football et de partager leur passion pour ce sport.





A propos de Industrie des Boissons du Sénégal :





Industrie des Boissons du Sénégal est une entreprise Sénégalaise spécialisée dans la production et la commercialisation de boissons gazeuses et jus (Coca-Cola, Coca-Zero, Fanta Orange, Fanta Fruits Rouges, Sprite, Schweppes Agrumes, Schweppes Citron et Minute Maid). Cette entreprise familiale créée en 2012 croit fortement que la compétence au poste de travail et les bonnes relations humaines constituent des bases essentielles de réussite. Les valeurs d’innovation, de motivation, de performance, d’esprit d’équipe et de culture client définissent la culture de IBS.





A ce jour, IBS emploie plus de 2.600 personnes (emplois directs et indirects). Avec sa certification ISO 9001 vs 2015, la qualité produit est rendue pérenne par l’établissement d’une culture aux standards internationaux à tous les nouveaux de l'entreprise. IBS qui avait jusqu’alors son unité industrielle située au Km 4,5 Blvd du centenaire de la commune de Dakar, est aujourd’hui en pleine expansion et s’installera à Diamniadio, la nouvelle zone industrielle de Dakar dans les tout prochains mois. Cette nouvelle unité de production disposera d’équipements de production de dernière génération et permettant de diversifier son offre de produits aux consommateurs.





Faits marquants de l’histoire de IBS





C'est en 2012 que plusieurs associés sénégalais créent IBS, Industrie des boissons du Sénégal. La vision est de proposer aux consommateurs Sénégalais des boissons gazeuses et jus de qualité en canettes. IBS est la première entreprise de boissons en conditionnement canette au Sénégal.





L’innovation, la qualité, et l’excellence opérationnelle ont toujours été des éléments importants dans la vision des dirigeants de IBS. Les atouts en infrastructure industrielle et en capital humain de IBS, ont été reconnus en 2016 par The Coca-Cola Company. Cela s’est traduit par la signature d’un partenariat stratégique avec The Coca-Cola Company pour la production des canettes des marques Coca-Cola, Fanta, Sprite et Schweppes.





En 2021, la compagnie Coca-Cola accorde à IBS la distribution des canettes Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes et aussi des jus Minute Maid qui se sont ajoutés au portefeuille des marques produites et distribuées par IBS.





Depuis juillet 2022, IBS a été désignée par The Coca-Cola Compagny comme l’embouteilleur ou partenaire exclusif pour la production et la commercialisation de tous les produits de la Compagnie Coca-Cola sur toute l’étendue du Sénégal.