LAMINE CAMARA, PAPE DEMBA DIOP, SANO, SAMBA DIALLO ET LANDING BADJI... :Ces «Lionceaux» qui ont épaté l’Afrique

Les rideaux sont tombés sur la 23e édition de la CAN U20 organisée en Égypte, avec le sacre du Sénégal. Les hommes du coach Malick Daf ont survolé la compétition, en remportant tous leurs matchs avec la manière. Meilleure attaque (14 buts), meilleure défense (0 but encaissé), le meilleur joueur du tournoi avec Lamine Camara, le meilleur buteur de la compétition avec Pape Demba Diop et le meilleur gardien du tournoi avec Landing Badji.















Dans ce tournoi, le Sénégal a tout raflé. Dans cette belle victoire, de jeunes joueurs ont marqué la compétition de leur empreinte, en réalisant de belles performances.













Lamine Camara, le métronome des «Lionceaux»





Après le CHAN remporté en Algérie où il a été l’un des meilleurs joueurs sénégalais, Lamine Camara a continué dans le même rythme, en remportant le titre de meilleur joueur de la CAN U20. Milieu de terrain très technique, doté d’une bonne vision de jeu et d’une belle frappe de balle, le néo-Messin a été un maillon essentiel dans l’équipe de Malick Daf. Auteur de deux buts et de deux passes décisives, Lamine Camara a montré toute l’étendue de sa classe de milieu de terrain moderne. Avec les performances réalisées au CHAN et à la CAN, le jeune joueur de 20 ans, qui vient de signer au FC Metz, est bien parti pour rejoindre l’équipe nationale senior où ses qualités de milieu de terrain "box to box" peuvent être d’une grande importance.













Pape Demba Diop, le créateur buteur





Meilleur buteur de la compétition, Pape Demba Diop, a réalisé un tournoi remarquable. Auteur de quatre buts lors du premier tour, dont un triplé contre l’Égypte, l’ex-joueur de Diambars a montré toutes ses qualités. Doté d’un excellent jeu de tête, le jeune milieu de terrain a brillé par sa clairvoyance au milieu de terrain où ses transversales pour aérer le jeu ont beaucoup aidé l’équipe dans la conservation du ballon. Son abattage et son jeu simple ont, pour beaucoup, influé dans la fluidité du jeu des «Lionceaux». Comme Lamine Camara, il a montré qu’il a les qualités pour postuler en sélection senior.













Landing Badji, un gardien pétri de qualités





Sacré meilleur gardien de la compétition, Landing Badji a confirmé toutes ses qualités. Avec 6 clean sheets, il est le gardien de la CAN qui n’a pas encaissé de but. Bon sur sa ligne, excellent dans les sorties aériennes et doté d’une bonne relance du pied gauche, le portier de l’AS Pikine a été incontestablement l’un des hommes forts de cette sélection. Avec Pape Mamadou Sy et Mamour Diop, il est la preuve que le football local peut produire de bons gardiens de but.













Samba Diallo, «Little Sadio Mané»





Capitaine de la sélection des moins de 20 ans, Samba Diallo a réalisé un bon tournoi. Rapide, technique et perforant, l’ailier gauche du Dynamo de Kiev a montré qu’il est un pilier important dans cette équipe. Impressionnant lors du premier tour, Samba Diallo est monté en puissance, lors de la seconde phase du tournoi. Son but de la tête contre le Bénin, alors que le Sénégal était en difficulté, est la preuve de son importance dans le jeu collectif de l’équipe. Outre ses qualités techniques et physiques, le jeune joueur a montré un courage extraordinaire en jouant plusieurs matchs avec une blessure à la cuisse. Le jeune joueur qui rassemble à Sadio Mané par sa morphologie et son jeu, est un candidat sérieux pour la sélection senior.













Seydou Sano, la tour de contrôle de la défense





Véritable tour de contrôle de la défense des «Lionceaux», Seydou Sano a été crédité d’une très bonne CAN U20. Dans une compétition où le Sénégal n’a pas encaissé le moindre but, le jeune défenseur de l’Union sportive de Gorée a été un élément important dans le dispositif mis en place par l’entraineur Malick Daf. Imbattable dans le jeu aérien et doté d’une excellente relance, la charnière centrale qu’il a composée avec Babacar Ndiaye a joué une partition importante dans la victoire finale du Sénégal. Avec sa grande taille (1m94) et son bon pied gauche, il a toutes les qualités pour devenir un futur joueur de la sélection senior.