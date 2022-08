Lamine Gassama au Stade Lausanne : La Ligue 2 suisse, un tremplin ‘’pour revenir dans la Tanière’’

Lamine Gassama, joueur de Lausanne

Il faisait partie des meilleurs défenseurs de la Can-2019 perdue en finale par les Lions. Mais depuis lors, Lamine Gassama peine à revenir en sélection nationale. Avec un temps de jeu réduit en club et barré par la concurrence sur le côté droit chez les Lions, Gassama avait complètement disparu des radars.





Cette saison, l’ancien du FC Lyon a décidé de quitter Goztepe (élite turque) pour le Stade Lausanne Ouchy, qui évolue en D2 suisse. Le joueur de 32 ans a pris cette décision pour avoir un meilleur temps de jeu afin de revenir dans la Tanière.





"Je viens de m'engager pour deux saisons dans le club du Stade Lausanne Ouchy. J'ai choisi ce championnat parce que, dans un premier temps, ça me permettra de revenir en Europe, tout en sachant qu'en revenant ici, je serai très compétitif pour mettre toutes les chances de mon côté pour revenir en équipe nationale du Sénégal. Dans un deuxième temps, c'est que depuis le début du mercato, le Stade Lausanne Ouchy a tout fait pour que je signe chez eux. Ainsi, c'est tout naturellement que j'ai décidé de les rejoindre", explique-t-il dans un entretien avec record.sn.





Pourtant, l’international sénégalais était sollicité par plusieurs clubs français, mais il a préféré la Ligue 2 suisse.