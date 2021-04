Laporte offre la League Cup à Manchster City

D’une reprise de la tête victorieuse, Aymeric Laporte a offert la victoire à Manchester City en finale de la League Cup.



Pour la quatrième fois consécutive, Manchester City remporte la Coupe de la Ligue anglaise. Les Eastlands se sont adjugés le trophée en prenant le meilleur sur Tottenham en finale (1-0). Ce succès, qui a été long à se dessiner, porte la signature d’Aymeric Laporte.





Laporte endosse le costume du héros



A la 82e minute du match, le défenseur français est venu pallier l’inefficacité de ses attaquants en plaçant un coup de casque victorieux sur un coup franc de Kevin De Bruyne. D’une reprise imparable, il n’a laissé aucune chance à son compatriote Hugo Lloris, lequel s’était pourtant montré irréprochable jusqu’à cette action.

Le portier des Blues avait retardé l’échéance au maximum dans cette partie en multipliant les parades sur sa ligne. Il s’était notamment interposé sur une jolie frappe de Joao Cancelo (46e), et aussi sur un tir de Riyad Mahrez (74e).



City a eu d’autres opportunités pour ouvrir le score sans attendre les derniers instants de la partie. Mais, les Sky Blues ont manqué cruellement de réalisme. Phil Foden a loupé deux belles opportunités en première période (7e et 26e) et il en est de même pour Raheem Sterling (14e et 30e). Mahrez n’a pas été plus heureux dans le dernier geste, même s’il est bien démené sur le flanc droit de l’attaque. L’Algérien a manqué le coche (35e et 37e).

Man City a survolé les débats



Il y a donc eu énormément de munitions gaspillées par l’équipe de Pep Guardiola. Un scénario qui laissait redouter un hold-up. Mais, encore fallait-il que Tottenham se montre menaçant. Or, les Spurs ne l’ont jamais vraiment été dans cette rencontre si l’on excepte une tentative de Giovani Lo Celso à la 47e, et sur laquelle Zackary Steffen, le suppléant d'Ederson dans cette compétition, s’était parfaitement couché.

Au final, Manchester City a donc conquis avec mérite cette League Cup, la huitième fois de son histoire. Ce qui lui permet d’égaler le record de Liverpool. Une victoire que les Eastlands ont pu savourer avec 2000 de leurs supporters. Les fans ayant en effet pu, en nombre limité, prendre place dans les tribunes de Wembley. C’était l’autre bonne nouvelle de la soirée.