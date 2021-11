«C’était de l’ironie» : après avoir qualifié la CAN de «petit tournoi», Klopp répond à la polémique

A la suite de ses propos sur la Coupe d’Afrique des nations, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a eu un échange tendu avec un journaliste nigérian, après la victoire contre Porto en Ligue des champions (2-0).



De nombreuses équipes européennes vont voir partir leurs joueurs africains pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Liverpool devra se priver durant cette période de deux de ses meilleurs atouts offensifs, l’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané.



Interrogé il y a quelques jours sur cette compétition, le coach des Reds Jürgen Klopp avait qualifié la CAN de « petit tournoi ». Des propos qui sont très mal passés sur le continent africain. Ce mercredi à l’issue de la victoire contre Porto en Ligue des champions (2-0), l’Allemand a été interpellé par le journaliste nigérian Ojora Babatunde. « Je pense que c’est une insulte aux joueurs, une insulte aux fans, une insulte aux habitants du continent et je pense que vous devez des excuses au continent », lui a lancé le journaliste.