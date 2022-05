«Les réformes du football au Sénégalais» : Me Moustapha Kamara corrige les errements qui rugissent la discipline

A travers son ouvrage intitulé «Les réformes du football au Sénégal», Me Moustapha Kamara, retrace l'historique des institutions chargées de la Réforme ainsi que les étapes de la pénétration et de l'expansion du football au Sénégal.



Docteur en Droit du Sport avocat MBA Management, l’auteur de cet ouvrage propose ensuite des mesures de redressement envisagées au niveau de la Fédération, de la Ligue amateur et de la Ligue professionnelle. Ensuite le livre organise les relations de responsabilité civile et pénale entre les organisateurs, les pratiquants et les usagers du service public du Sport.



‘’Ce livre n’est pas une critique des instances du football sénégalais, mais une contribution pour une meilleure gestion de la discipline. J’ai pris toutes les réformes du football sénégalais et j’ai proposé pour chacune des améliorations’’, a fait savoir Moustapha Camara qui a procédé, hier, à la présentation de l’ouvrage.



D'abord pédagogique et éducatif, «Les réformes du football au Sénégalais» est un livre, selon l’auteur, qui a l'ambition de poursuivre des objectifs, financier, économique, création massive d'emplois; sans oublier le militantisme pour un nouveau type de club sportif sénégalais par la modernisation et le management.