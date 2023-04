«Quitter le monde du foot m'a fait beaucoup de bien» : Yoann Gourcuff sort (enfin) du silence

Quatre ans après sa retraite, l'ancien international de 36 ans s'est confié sur sa nouvelle vie dans Ouest France.







Fin du silence médiatique. L'ancien international français Yoann Gourcuff (36 ans) a pris la parole pour la première fois depuis l'arrêt de sa carrière auprès de Ouest France ce lundi. Il y évoque son nouveau rôle de père au foyer, ses souvenirs de footballeur ou encore sa passion encore bien présente pour le football. Mais ne revient pas sur le sujet brûlant de la Coupe du monde 2010, du fameux épisode Knysna, de ses relations avec Franck Ribéry ou Patrice Evra. Des thèmes où sa prise de parole était attendue. Il faudra encore attendre. Ce qui décevra un grand nombre de supporters des Bleus, désireux d'en savoir plus sur le fiasco de l'équipe de France il y a maintenant 13 ans.

Sa nouvelle vie prend place sur le littoral morbihannais, à Ploemeur où il enfile une nouvelle casquette après une carrière de footballeur, celle de père au foyer. «Je me régale. Je n'ai aucun souci à dire que je suis père au foyer. Les journées sont bien remplies, mais voir grandir mes enfants (Maël, 7 ans et Claudia, 4 ans) chaque jour, c'est un privilège. Qui plus est dans un contexte paisible. Ici, on n'est pas embêté. Il y a de l'espace, la mer, les plages, les forêts, les sentiers…»





Mais dans sa nouvelle vie, le sport garde néanmoins une place importante. «Une grande place, toujours. Je joue au tennis (championnat régional par équipes avec le TC Larmor-Plage, il est classé 5/6), je fais de temps en temps des tournois dans le coin, j'essaie de m'entraîner une fois par semaine. Je fais du VTT, parfois avec mon père (Christian)».





Yoann Gourcuff n'a pas eu de mal après l'arrêt de sa carrière à transiter naturellement vers une vie plus tranquille.





«Cela s'est fait très naturellement. Je suis un passionné de foot, j'aimais le jeu, les entraînements, les matches, mais tout ce qu'il y avait autour et qui prenait de plus en plus d'importance, toute cette exposition, cela ne me plaisait pas. Ce n'était pas moi. Je suis quelqu'un de discret, pudique. Aujourd'hui, je suis très bien dans ma vie. J'ai basculé tout de suite vers une nouvelle organisation avec ma famille. Au foot, on doit respecter des horaires, mais avec les enfants aussi. Et je suis bien dans ce cadre. Ma fin de carrière, je l'ai très bien vécue. Je suis revenu à ce que je suis, je maîtrise les choses. Quitter le monde du foot m'a fait beaucoup de bien.»





Il ne ferme pas la porte à un rôle de consultant





«Après l'arrêt de ma carrière (janvier 2019), je n'ai pas touché un ballon pendant plusieurs années. Là, je me remets à jouer dans le jardin avec mon fils. Je regarde très peu de matches depuis que j'ai arrêté. J'ai toujours préféré jouer, être acteur, que spectateur. Je suis aussi l'actualité des clubs que j'apprécie et par lesquels je suis passé : Lorient, Rennes, Milan, Bordeaux, Lyon, Dijon.»





Depuis quelque temps, l'ancien joueur dont le père est entraîneur a eu des sollicitations pour suivre le même chemin. «J'ai eu des sollicitations pendant six mois, un an. Je continuais à m'entretenir car je n'avais pas fermé la porte. Finalement, les différents contacts n'ont pas abouti. Le cheminement a été naturel vers ma nouvelle vie. S'il y a des opportunités quand mes enfants auront grandi, pourquoi pas. Il faudra un contexte favorable, des gens avec qui je partage des mêmes valeurs et une même sensibilité foot. Dirigeant ? Non, moi ce serait le terrain et la transmission.» Et même sur un rôle de consultant. «Pour l'instant, je n'ai pas franchi le pas. Mais je ne ferme pas la porte. On verra.».





Gourcuff évoque ses souvenirs de Bordeaux... pas de l'équipe de France et de la Coupe du monde 2010





Sa fin de carrière a été une décision bien réfléchie malgré d'autres sollicitations pour poursuivre. «Là aussi, j'ai été sollicité par quelques clubs du coin, comme Concarneau, ou des équipes de moindre niveau. Mais je craignais de ne plus prendre de plaisir à un niveau inférieur, notamment sur le plan technique. S'il y a plus de frustration que de plaisir, cela n'a pas d'intérêt pour moi. Et puis… j'ai beaucoup donné pour le foot, pendant toute ma vie. Quand on a été au bout, il faut savoir passer à autre chose. Il n'y a pas que ça dans la vie.»