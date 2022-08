«Trophy Tour» : où se rendre pour se photographier avec le trophée de la Coupe du monde

Dans le cadre de la deuxième phase de la cinquième édition du «Trophy Tour», le trophée de la Coupe du monde sera à Dakar à partir du 6 septembre prochain. C’est la deuxième fois que le Sénégal accueille la version originale de l’objet le plus convoité de la planète football.



«La venue du trophée au Sénégal a pour but de créer de l’engouement pour le tournoi. C’est une belle opportunité qui est offerte aux populations du Sénégal de voir de plus près cette coupe du monde et de se photographier avec», a informé dans Le Soleil Anthony Kouakou, community manager de la compagnie Coca-Cola, organisatrice du «Trophy Tour».



Pour se faire prendre en photo à côté du trophée de 6,175 kg dont 75% d’or massif, il faudra se rendre au Grand Théâtre où il sera exposé le 7 septembre dans l’après-midi.



Auparavant, dans la matinée, le trophée sera présenté au Président Macky Sall par le champion du monde français 1998 David Trezeguet, qui voyage avec la coupe.



Après le Sénégal, le trophée de la Coupe du monde sera reçu dans les 31 autres pays qualifiés pour le rendez-vous qatari (20 novembre-18 décembre) dont les quatre autres représentants de l’Afrique : Tunisie, Maroc, Cameroun et Ghana.



Le «Trophée Tour» a démarré au mois de mai dernier avec la première phase. Celle-ci a concerné dix-neuf pays dont le Kenya, l’Afrique du Sud et la Tanzanie.