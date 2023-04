« Tu insultes, tu récoltes ce que tu as semé » : Diomansy Kamara réagit à l’altercation Mané-Sané

C’est la grosse information du jour. Sadio Mané aurait frappé son coéquipier Leroy Sané dans les vestiaires après la défaite contre Manchester City en Ligue des champions, ce mardi 11 avril. L’ancien international sénégalais, Diomansy Kamara, a réagi à ce geste du numéro 10 sénégalais dans un statut sur instagram.





« Il ne faut pas rigoler avec n’importe qui. Le rire est beaucoup trop galant, il ouvre la porte au manque de respect. Tu insultes, tu récoltes ce que tu as semé simplement. Comprendra qui pourra. On reviendra dessus au besoin insha’Allah. On ne touche pas à nos stars sénégalaises. », dit-il.