LDC : Après l'énorme raté, découvrez le tirage au sort complet des huitièmes

Découvrez le tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-2022.



Après l'énorme raté de lundi midi, un nouveau tirage au sort a eu lieu lundi après-midi (15h00). Si Lille est encore tombé sur Chelsea, le PSG a hérité du Real Madrid.



Les matches aller se dérouleront en février (les 15 et 16, puis les 22 et 23), les matches retour en mars (les 8 et 9, puis les 15 et 16). Voici les affiches de ces rencontres.



Le tirage au sort complet des huitièmes de finale



RB Salzbourg - Bayern Munich

Sporting Portugal - Manchester City

Benfica Lisbonne - Ajax Amsterdam

Chelsea - Lille

Atlético de Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter Milan - Liverpool

PSG - Real Madrid