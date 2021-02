LDC : contre Teungueth FC, quatre absences de taille pour le Zamalek

Le Zamalek sera privé de quatre joueurs majeurs, dont le buteur Mostafa Mohammed, lors de son match de Ligue des champions (LDC) prévu mardi, contre Teungueth FC, a appris l’APS auprès des médias égyptiens.









Mostafa Mohammed est prêté depuis janvier dernier au club turc de Galatasaray, selon les mêmes sources. Il n’a pas joué le match du Zamalek contre l’USM Alger (1-1) de la première journée de la LDC, le 2 février, au Caire.









Le club égyptien ne pourra pas compter sur les défenseurs Mahmoud Hamdy El-Wensh et Hazem Emam, et son milieu de terrain Mohamed Ashraf Roka ne sera pas disponible non plus, selon des médias d’Egypte. Mais l’équipe du Zamalek sera au stade Lat Dior de Thiès avec l’attaquant tunisien Ferjani Sassi, qui va rejoindre le FC Duhail du Qatar.









Teungueth FC a perdu à Tunis son premier match de LDC, contre l’Espérance de Tunis (1-2). La plupart des joueurs du Zamalek connaissent l’aire de jeu du stade Lat Dior où ils ont été battus (2-1) par Génération Foot, lors des préliminaires de la LDC en 2020.